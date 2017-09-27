Мужчина украл пять сумок с элитной бижутерии из машины в Москве

Злоумышленник украл из припаркованного на подземной стоянке автомобиля элитную бижутерию общей стоимостью около 4 миллионов рублей, сообщил журналистам врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

"Сотрудники полиции Южного округа задержали 45-летнего жителя столицы по подозрению в краже элитной бижутерии из автомобиля на сумму более 3,8 миллиона рублей", — сказал он.



По словам Титова, мужчина взломал машину, принадлежащую менеджеру одной из ювелирных компаний, вытащил из нее пять сумок с украшениями, но был пойман спустя несколько часов, сообщает РИА Новости

В ходе обыска у злоумышленника обнаружили устройство для отключения автомобильных сигнализаций и похищенную бижутерию. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".





