В Одесской области муж вернулся из тюрьмы и убил обидчика своей жены

Кровавая драма разыгралась в селе Богдановка Подольского района, Одесской области.

37-летний житель соседнего Ананьевского района из ревности убил 28-летнего мужчину, который жил с его женой, пока тот отбывал наказание в местах лишения свободы, сообщает dumskaya.net.

Сначала он избил потерпевшего в селе, а затем привез в лесополосу, связал ему руки и наносил удары по голове и туловищу металлическим прутом, после чего оставил потерпевшего в беспомощном состоянии умирать.

Задержанный злоумышленник признался полиции, что хотел проучить соперника, а не убивать.

«Он обманул ее – сказал, что я ее проиграл в карты. И он с ней начал проживать, пока я сидел 3,8 лет. Он издевался над ней, бил избивал, резал. Я просто хотел наказать и перестарался»,- признался полицейским подозреваемый.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.