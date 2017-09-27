Россиянин хотел переслать по почте 14 килограммов золота

Прокуратура Магаданской области проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении жителя Магадана, который подозревается в незаконном хранении золота и попытке переслать почтой 14 килограммов самородного драгоценного металла, сообщает в среду прокуратура региона.

"Согласно материалам проверки, в сентябре текущего года в почтовом отправлении, принадлежащем подозреваемому, обнаружен и изъят сплав самородного золота весом более 14 килограммов, содержащий 11,4 килограмма химически чистого золота и 2,8 килограмма химически чистого серебра", — говорится в сообщении.

Поясняется, что подозреваемый сообщил, что нашел металл в районе поселка Палатка. Заведомо предполагая, что это самородное золото, мужчина сначала хранил его у себя дома, а затем решил отправить в Москву, пишет РИА Новости

"При проведении сотрудниками УФСБ России по Магаданской области оперативных мероприятий незаконное отправление было обнаружено и изъято. Исходя из расчетных цен Центробанка России, стоимость изъятого металла превышает 28 миллионов рублей", — дополняет ведомство.





