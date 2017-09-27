В Одессе пьяный полицейский бросил авто, убегая от патрульных

В Одессе остановили сотрудника полиции, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем. Однако нарушитель воспользовался случаем и убежал от патрульных, передает Думская.

Автомобиль Тойота Камри с нетрезвым полицейским за рулем остановили ночью вторника на улице Дача Ковалевского.

"Он тыкал в лицо патрульным удостоверение, говорил, что он главный следователь и его надо отпустить. Но патрульные все равно составили на него протокол, поскольку нарушитель отказался проходить тест на алкоголь в крови", - сообщил источник издания.

Тогда полицейский бросил машину и убежал.

В пресс-службе управления патрульной полиции Одессы факт остановки Тойоты Камри с пьяным водителем, который сбежал в момент составления протокола, подтверждают, но не называя имен.

Журналисты выяснили, что за рулем Тойоты находился старший следователь (начальник сектора) Приморского отдела полиции Одессы Александр Белый. Что характерно, этого автомобиля нет в его декларации, ни у его жены, пишет korrespondent.net