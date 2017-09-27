Молдова поднялась в Глобальном рейтинге конкурентоспособности

Молдова улучшила свои позиции в Глобальном рейтинге конкурентоспособности, поднявшись за год сразу на 11 позиций - с 100 на 89 место.

Как сообщает Инфотаг, исследование Всемирного экономического форума "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса управляющих компаний 137 стран мира.



Первое место в рейтинге заняла Швейцария. Второе и третье, соответственно, США и Сингапур, поменявшись местами по сравнению с прошлыми годами.



Молдова с индексом 3,99 на 89-ом месте. Среди основных ее проблем значатся коррупция, политическая нестабильность, недостаточная доступность к финансированию, правительственная бюрократия.



Румыния с 4,28 баллами расположилась на 68-ом месте. При этом год назад она была на 62-ом. Украина поднялась с 85-го на 81-ое место, Россия - с 43-его на 38-ое.



Замыкают рейтинг Чад, Мозамбик и Йемен.