Помахали кулаками: в РФ на турнире по борьбе произошла массовая драка. ВИДЕО

В Краснодаре на юниорском турнире по вольной борьбе произошла массовая драка. В ней приняли приняли участие спортсмены, тренеры и зрители.

Конфликт разгорелся после того, как одного из спортсменов ударил тренер соперника. После этого к драке присоединились борцы других команд и некоторые болельщики, пишет korrespondent.net

Драка остановилась после призыва комментатора к болельщикам успокоиться и вернуться на трибуны. Отметим, полиция Краснодара начала проверку по инциденту.