Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телевидения

Американское издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Лидером в этом году по-прежнему остается колумбийка София Вергара, которая не сходит с первой позиции шестой год подряд. Рейтинг был обнародован на сайте Forbes.

Издание отметило, что за прошедший год Вергара заработала 41,5 миллион долларов. Такую сумму актриса смогла заработать благодаря съемкам в ситкоме "Американская семейка", который выходит в эфир с 2009 года.

Вторую позицию в рейтинге заняла Кейли Куоко - звезда телесериала "Теория Большого взрыва". За прошедший год она заработала 26 миллионов долларов.

А замыкает тройку лидеров Минди Калинг, которая заработала 13 миллионов долларов благодаря сериалу "Офис".

В рейтинг также были включены Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, Робин Райт и Поли Перретт, сообщает korrespondent.net