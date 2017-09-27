Задержан еще один подозреваемый в наемничестве гражданин Молдовы

Еще один гражданин Молдовы задержан по подозрению в наемничестве.

По данным Генпрокуратуры, он последние два года состоял в так называемой "Первой славянской бригаде", которая воюет на востоке Украины на стороне сепаратистов.

В задачи 45-летнего наемника входило обеспечение продовольствием контрактников. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.