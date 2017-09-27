В Турции персонал гостиницы избил российских туристов

Персонал одного из отелей в Турции избил отдыхавших там граждан России.

Как рассказал российский турист из Верхней Пышмы Никита Зудов, он со своими друзьями решил написать жалобу на бармена, который "плохо обслуживал россиян".

"Туристы из России могли по часу ждать бокал пива у бара. Один раз на наших глазах бармен грубо обслуживал российских девушек. Напрямую говорил им, что россияне — стремная нация и все российские девушки легкодоступные, а мужики — вечно пьяное быдло. Позиция у персонала такая", - рассказал россиянин.

Россиянин рассказал, что жалоба спровоцировала агрессию со стороны персонала гостиницы, что привело, собственно, к драке.

В результате потасовки одной из россиянок разбили нос, ее парню проломили битой голову, другие участники потасовки отделались синяками, сообщает korrespondent.net

После драки пострадавших увезли в больницу, а позже в участок. Россияне заявляют, что спустя некоторое время в отель пустили только девушек. Туристов выселили и они раньше времени вернулись домой.

В свою очередь, по словам директора отеля, туристы из России были сильно пьяные в день конфликта, вели себя агрессивно и сами нападали на персонал.