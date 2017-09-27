Молдавские пожарные вошли в первую тройку на чемпионате CUPA ODESOS 2017

Команда пожарных из Молдовы заняла второе место на чемпионате CUPA ODESOS 2017 в Варне.

Как сообщает Инфотаг, в трех упражнениях отечественные спасатели заняли первые места - в комбинированной эстафете, в преодолении полосы препятствий и в скорости продвижения по пожарной лестнице до уровня четвертого этажа.

В ходе состязаний прошел обмен опытом с коллегами из европейских стран по последним методикам тушения возгораний. Всего в чемпионате приняли участие семь команд спасателей из Болгарии, Чехии, Словакии и Молдовы.

Цель турнира - повышение профессионализма специалистов по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.