Делая селфи, студенты не заметили, как на заднем плане утонул их друг

Студенты Национального колледжа в Бангалоре, Индия, устроили пикник возле 300-летнего храма, после чего пошли купаться в ближайшем озере, где сделали несколько селфи. Друзья настолько увлеклись фотографированием, что даже не заметили пропажу одного из них, сообщает Daily Mail

О том, что Вишвас утонул, стало известно после того, как один из студентов разглядел получившиеся кадры. Через час после проишествия они вернулись к озеру, но юноша был уже мёртв.

Родители 17-летнего юноши обвиняют в случившемся преподавателей. В озере было запрещено купаться, но парни проигнорировали предупреждение, а педагоги не остановили их. Руководство учебного заведения пообещало провести расследование и найти виновных, пишет life.ru