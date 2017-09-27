Бейонсе и Джей-Зи купили дом за 26 миллионов долларов в пригороде Нью-Йорка

Звездная пара Бейонсе и Джей-Зи стала владельцем роскошного поместья в пригороде Нью-Йорка. За дом они заплатили 26 миллионов долларов. Он расположен в Ист-Хемптоне - респектабельном районе, который облюбовали богачи со всего мира. Но риелторы утверждают, что поместье, которое купили Бейонсе с супругом, подошло бы даже для королевы.

Дом площадью 3600 квадратных метров имеет семь спален, столько же ванных комнат, а также собственный участок земли на берегу прибрежной лагуны Джорджика Понд. Особняк был построен около 100 лет назад Стэнфордом Уайтом, известным американским архитектором, который прославился, строя роскошные дома для богачей. Самые известные объекты Уайта - Триумфальная арка Вашингтона и Мэдисон-сквер-гарден.

Сам дом расположен на холме. Его окружает 28 тысяч квадратных метров заповедных лугов. Предыдущий владелец дома изменил планировку дома так, чтобы гостиная с высокими потолками и панорамными окнами была повернута к пруду. Это позволило получить потрясающий вид на закат.

Фотографии дома и внутреннего убранства опубликовали журналисты Forbes. Ванные комнаты отделаны мрамором, который привезли специально из итальянской Вероны. Есть патинированные ванны, плитка, столешницы, вырезанные из цельного камня европейскими мастерами. Также в доме много изделий из драгоценных пород дерева ручной работы.

Кроме основного дома, в поместье есть гостевой коттедж площадью 550 квадратных метров. В нем две спальни, полноценная кухня со всем необходимым, гостиная и ванная комнаты, передает newsru.com.