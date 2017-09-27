Звездная пара Бейонсе и Джей-Зи стала владельцем роскошного поместья в пригороде Нью-Йорка. За дом они заплатили 26 миллионов долларов. Он расположен в Ист-Хемптоне - респектабельном районе, который облюбовали богачи со всего мира. Но риелторы утверждают, что поместье, которое купили Бейонсе с супругом, подошло бы даже для королевы.
Дом площадью 3600 квадратных метров имеет семь спален, столько же ванных комнат, а также собственный участок земли на берегу прибрежной лагуны Джорджика Понд. Особняк был построен около 100 лет назад Стэнфордом Уайтом, известным американским архитектором, который прославился, строя роскошные дома для богачей. Самые известные объекты Уайта - Триумфальная арка Вашингтона и Мэдисон-сквер-гарден.
Сам дом расположен на холме. Его окружает 28 тысяч квадратных метров заповедных лугов. Предыдущий владелец дома изменил планировку дома так, чтобы гостиная с высокими потолками и панорамными окнами была повернута к пруду. Это позволило получить потрясающий вид на закат.
Фотографии дома и внутреннего убранства опубликовали журналисты Forbes. Ванные комнаты отделаны мрамором, который привезли специально из итальянской Вероны. Есть патинированные ванны, плитка, столешницы, вырезанные из цельного камня европейскими мастерами. Также в доме много изделий из драгоценных пород дерева ручной работы.
Кроме основного дома, в поместье есть гостевой коттедж площадью 550 квадратных метров. В нем две спальни, полноценная кухня со всем необходимым, гостиная и ванная комнаты, передает newsru.com.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW