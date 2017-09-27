Раскрыта тайна гигантских ледяных лезвий Плутона. ВИДЕО

Специалисты NASA смогли объяснить причину образования на Плутоне странных ледяных отложений. Скорее всего, это такие же ледяные наросты, как и на Земле в горах на южных широтах, они имеют схожий механизм образования и отличаются только составом льда и размером, сообщает NASA.

Миссия космического аппарата New Horizons в 2015 году, пролетая неподалёку от Плутона, прислала фотографии поверхности этой крупнейшей из известных карликовых планет. На поверхности Плутона учёные обнаружили странные мечевидные образования высотой в несколько сотен метров. Огромные ледяные лезвия, находящиеся в разных частях планеты.

Теперь у учёных появилось увлекательное объяснение происхождения этой структуры. Лезвия сделаны почти целиком из метанового льда и, вероятно, сформировались в результате особого вида эрозии. Они находятся в основной зоне экваториальной области карликовой планеты, где в небо поднимаются тысячи огромных шипов высотой в несколько сотен метров, пишет life.ru

Всё дело в том, что в горной местности на экваторе Плутона такие температуры, что метан замерзает, образуя большие ледяные поля. Но не навсегда, когда становится теплее, метан начинает испаряться, происходит сублимация ледового покрова, то есть метан не становится жидким, а сразу превращается в газ.

Подобные структуры можно встретить на высотных снежных полях вдоль экватора Земли, хотя в очень ином масштабе, чем лезвия на Плутоне. Они называются кальгаспоры (кающиеся снега или кающиеся монахи). Своё название они получили за сходство с головным уборами монахов.

Единственное отличие в том, что на Земле лёд из воды, а высота этих структур сильно уступает Плутону, максимум это 30 метров в высоту. Такие структуры были найдены на леднике Кхумбу горы Эверест.

В результате этого открытия мы теперь знаем, что поверхность и атмосфера Плутона, по-видимому, гораздо более динамичны, чем считалось ранее.