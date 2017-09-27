Прокуратура Украины считает диверсией пожар на военных складах в Винницкой области

Военная прокуратура Западного региона Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований информацию о взрывах и пожаре на складах боеприпасов Министерства обороны в Калиновке Винницкой области с предварительной квалификацией по статье 113 ("Диверсия") Уголовного кодекса страны.

Об этом в среду сообщила "Интерфаксу" представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. По ее словам, в следственную группу вошли сотрудники СБУ.

В свою очередь, внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил, что диверсия на надежно охраняемых складах была проведена с помощью беспилотного летательного аппарата. "Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить", - написал Бирюков в своем Facebook.

По словам Бирюкова, имеется информация о задержании посторонних лиц, якобы пытавшихся проникнуть на склад незадолго до начала пожаров, передает newsru.com. "Говорят неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - написал помощник министра.