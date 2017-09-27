Председатель Дубоссарского района обвиняется в злоупотреблении властью и не только

Прокуратура антикоррупции обвиняет председателя Дубоссарского района Григория Поличинского в злоупотреблении властью, причинении ущерба публичным интересам и превышении должностных полномочий.

По версии прокуроров, в период 2014 - 2016 годов, в нарушение закона, председатель Дубоссарского района:

- распорядился, без решения районного совета, об отправке делегации с рабочим визитом за границу, чьи расходы в сумме 83 тысячи леев были покрыты за счет районного бюджета;

- заключил два контракта с фирмой о предоставлении юридических услуг на сумму 40 000 леев;

- незаконно утвердил список сотрудников своего аппарата, отделов, управлений и подразделений районного совета;

- заключил с предприятием контракты на покупку имущества на сумму 439 000 леев;

- утвердил незаконно надбавки сотрудникам районной администрации, что привело к увеличению зарплаты председателя и вице-председателя района на 1 296 и 1 100 леев соответственно.

Антикоррупционные прокуроры задержали председателя района Дубэсарь в кишинёвском аэропорту сразу после прибытия из-за границы этой ночью. После задержания по месту жительства и работы чиновника прошли обыски, сообщает poin.md