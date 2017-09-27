Индия к 2018 году снабдит каждый дом солнечными батареями

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) объявил о запуске программы окончательной электрификации Индии, включая наиболее отсталые сельские районы, где нет доступа к ЛЭП. Для её реализации до конца 2018 года в мелких домовладениях будут устанавливаться солнечные батареи и аккумуляторы к ним. О происходящем пишет PV Tech.

По официальным оценкам, в Индии всё ещё не электрифицировано до 18 000 деревень, а также часть домовладений, формально входящих в городскую застройку. Наиболее частая причина отсутствия линий электропередачи — удалённость того или иного населенного пункта от крупных электростанций, сложный рельеф местности (например, горный) или предельно низкая платёжеспособность потребителей, пишет life.ru

Чтобы решить проблему Моди в рамках новой программы, реализация которой будет закончена до декабря 2018 года, предлагает раздавать базовый набор для электрификации бесплатно. В него будет входить солнечная батарея мощностью в 200–300 ватт (1,0–1,66 квадратного метра), правда, без инвертора, обычно преобразующего постоянный ток (его вырабатывают фотоэлементы) в переменный (его потребляет стандартные электроприборы). В комплекте с батареей будет идти аккумулятор ёмкостью в районе сотни ватт-часов, несколько светодиодных ламп мощностью по несколько ватт каждая, вентилятор и розетка для подключения других приборов. Лампы, вентилятор и розетка будут работать на постоянном токе. Это позволит сэкономить на инверторе. Общая стоимость программы — примерно 2,5 миллиарда долларов.

Предполагается, что такая "даровая" электрификация окупит себя довольно быстро. Сегодня неподключённые к электроснабжению районы Индии — главный потребитель керосиновых ламп и керосина для них. Расходы на него могут достигать доллара в сутки для таких семей. Керосин в лампах при сгорании даёт много канцерогенной сажи, вызывающей рост заболеваемости раком, а также повышающим вероятность сердечно-сосудистых и легочных болезней. Их лечение ложится тяжёлым бременем на государственный бюджет (страховки у столь бедных граждан, как правило, нет). Импорт нефти и керосина ухудшает торговый баланс страны (Индия — нетто-импортёр нефти и нефтепродуктов). Солнечные батареи производятся внутри страны и не вызывают загрязнения воздуха. Это значит, что их распространение снизит нагрузку на систему здравоохранения и позволит снизить уровень импорта энергоносителей.

Ранее по сходным соображениям правительство Монголии решило сделать ночное потребление электричества бесплатным. До этого шага для отопления зимой население использовало угольные печи, а загрязнение от их дыма делало ситуацию с лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями в этой стране очень тяжёлой. Монголия в настоящее время активно перестраивает свою энергетику со сжигания ископаемого топлива на энергию солнца и в меньшей степени ветра.