Назван самый популярный у женщин тип мужчин

Разработчики британского приложения для знакомств Type провели исследование на тему, какие мужчины больше всего нравятся современным женщинам, и обнаружили, что те, у кого есть татуировки. Исследователи изучили статистку приложения и выяснили, что "расписных" парней предпочитают две трети девушек.

Однако в обратном случае всё обстоит по-другому: только 39% опрошенных мужчин заявили, что видят свою избранницу покрытой чернилами.

Популярность татуировок наблюдается и в однополых парах — и мужчины, и женщины, состоящие в таких отношениях, признают наличие тату как оптимальный внешний вид. Некоторые опрошенные говорили, что татуировки делают человека уникальным.

Исследователи говорят о том, что были весьма удивлены результатами и никак не могли подумать о том, что современные парни и девушки ищут себе партнёров не по каким-то чертам внешности или характера, а по наличию рисунков на теле, пишет life.ru