"Краснодарские каннибалы" пытались стать поставщиками мяса в рестораны

В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супругов Бакшеевых. Их подозревают в серии убийств с расчленением и каннибализмом. Как только фотографии подозреваемых появились в прессе и соцсетях, их опознали директора городских ресторанов. Оказалось, что задержанные неоднократно пробовали устроиться на работу в рестораны и кафе, где предлагали свою мясную продукцию.

О страшных догадках рассказал "Московскому комсомольцу" Виталий Якубенко, который работал директором краснодарского кафе в микрорайоне Юбилейный. Ресторатор утверждает, что однажды в 2010 году к нему пришла устраиваться на работу Наталья Бакшеева, которую теперь подозревают в зверских убийствах.

"Я когда только увидел фотографию этой дамы и ее гражданского мужа, в памяти стали всплывать воспоминания. Часа два я думал, сопоставлял факты, - говорит Якубенко. - На карточке, которая сейчас разошлась по сети, Наталья Бакшеева - в ярком платье, точно в таком же приходила она ко мне устраиваться на работу поваром".

Женщина "много суетилась и задавала кучу вопросов". Ее особенно интересовало, где сотрудники кафе закупают мясо и рыбу и насколько эта продукция свежая.

"Поймите, такие вопросы просто так не задают. Я давно работаю в этой сфере бизнеса. И не раз сталкивался с людьми, которые по дешевке пытались продать свой товар, в том числе и мясо. Мне эта женщина тогда показалась какой-то дерганой, излишне болтливой и очень любопытной", - добавил Якубенко.

Ресторатор предложил соискательнице заполнить бланк анкеты кандидата на должность поварихи. Это Наталью смутило. Она пообещала вписать свои данные дома, но больше в кафе не приходила.

Якубенко видел и мужа Натальи, который ждал ее в помещении кафе. "Этот мужчина мне показался каким-то странным. Напоминал Шарикова из "Собачьего сердца", - продолжает Якубенко. - Я еще тогда подумал, странная пара - красивая дама и он. На месте оперативников я бы сейчас поинтересовался, где она еще работала поваром и кому могла сбывать свою "продукцию". Следует проверить все ее места работы, если она трудилась поваром, и выяснить, не продвигала ли она им свой "товар". Наверняка людоеды искали место сбыта мяса, так как именно это прослеживалось главным мотивом ее трудоустройства на работу".

Сама Наталья говорила Виталию, что у нее "имелся опыт работы" в сфере общественного питания, передает newsru.com.

"По слухам, какое-то время она работала поваром вроде все в том же летном училище, хотя по другим данным, она была медсестрой. Она могла устроиться в любое место, у нас много недобросовестных руководителей точек, которые идут на схемы закупок "недорогого" мяса", - утверждает Якубенко.