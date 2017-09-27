Учительница написала слово "дурак" на лбу второклассника в Петербурге

Учительница начальных классов Санкт-Петербурга Ольга Алферова написала слово "дурак" на лбу второклассника. Инцидент произошёл 21 сентября в школе № 684 на Пулковском шоссе.

Учительнице надоело, что мальчики рисовали на руках "татуировки". Выйдя из себя, она заявила, что следующему она лично напишет на лбу слово "дурак". Обещание своё женщина выполнила. Под руку попал маленький Лёша.

Свой позор мальчик тщательно скрывал — в школе над ним смеялись. О случившемся его мама, Наталья Воронцова, узнала от мамы другого ученика, пишет life.ru

Мама обиженного мальчика написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. Учительница сама подала в отставку.

Но внезапно история получила ещё один поворот: за учительницу вступились родители учеников. Они признают, что её поступок женщины был "диким", но отмечают, что человек она добрый, хоть и импульсивный.