Вместо отпечатков: учёные создали биометрический сканер сердца

Учёные из Университета Буффало создали уникальное устройство для контроля доступа к помещениям или устройствам. Портативный сканер за несколько секунд определит параметры человеческого сердца.

В исследовании, опубликованном на сайте университета, сообщается, что чувствительный сканер на основе низкоуровневого радара Доплера определяет параметры сердечной мышцы, уникальные для каждого человека в отдельности.

Запись биометрических параметров, по словам учёных, занимает всего восемь секунд, а в список контрольных показателей попадает не только размер, но и средний ритм сердцебиения. Благодаря практически абсолютной точности система может опознать человека с правами доступа к помещению или электронике с расстояния в 30 метров, пишет life.ru