В Украине рассказали, сколько арсенала пострадало в пожаре под Винницей

Большая часть арсенала оружия не пострадала в результате пожара на складах минобороны Украины в Винницкой области, сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева.

Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы.

По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, движение всех видов транспорта прекращено в ряде населенных пунктов Винницкой области, сообщает РИА Новости

"Только что с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара", — цитирует Селезнева агентство.

По его словам, около 100 военнослужащих срочной службы были эвакуированы с места происшествия в более безопасные места.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что пожар затронул боеприпасы, которые хранились на открытых площадках, а снаряды, находившиеся в закрытых помещениях, не пострадали.

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