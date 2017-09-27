Германия и Франция создают нового железнодорожного гиганта

Немецкая компания Siemens и французская Alstom подписали соглашение о слиянии бизнеса в сфере железнодорожного машиностроения и создании европейского гиганта в этой отрасли. Об этом сообщила Siemens.

Немецкий концерн передаст Alstom предприятия по производству подвижного состава и сигнального оборудования (подразделение Siemens Mobility) в обмен на долю в расширенной компании немногим более 50%.

Расширенная компания будет называться Siemens Alstom, она сохранит штаб-квартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около €15,3 млрд. Гендиректор Alstom Анри Пупар-Лафарж останется на этом посту, председателя совета директоров назначит Siemens.

Акционеры Alstom дважды получат специальные дивиденды в размере €4 на акцию каждый, в общей сложности на €1,8 млрд, пишет nv.ua.

Президент Франции Эммануэль Макрон был активным сторонником этой сделки, утверждая, что европейским компаниям необходимы условия для успешной конкуренции за пределами региона, в том числе в Китае и США.

Подразделение Siemens Mobility, в частности, производит все виды рельсового транспорта, включая локомотивы и составы ICE для высокоскоростных железных дорог в Германии, соединяющих крупнейшие города. Siemens Mobility также выпускает городские трамваи и сигнальное оборудование.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.