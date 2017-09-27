Около Большого Барьерного рифа обнаружили подводную воронку

Около австралийского Большого Барьерного рифа обнаружили подводную воронку, которая относится к так называемым "голубым дырам".

Интересно, что морской биолог Джонни Гаскелл, который обнаружил пещеру, впервые увидел эту голубую дыру на Google Maps.

"Мы с командой проверили ее, хотя она расположена дальше, чем наши обычные маршруты. В то, что мы обнаружили внутри было трудно поверить, учитывая, что пять месяцев назад над этим местом прошел циклон", - рассказал Гаскелл журналистам.

Гаскелл уверен, что он с коллегами были первыми людьми, которые нырнули в эту пещеру. Также ученые решили не публиковать точные координаты новой голубой дыры, чтобы уберечь ее от туристов, сообщает nv.ua

"На глубине от 15 до 20 метров там были огромные кораллы Seriatopora и удлиненные кораллы Acropora. Оба вида кораллов создали самые большие колонии из тех, которые я когда-либо видел. Наша дыра не так глубока, как знаменитая Большая голубая дыра в Белизе, но это действительно уникальное место", - подчеркнул Гаскелл.

Термин " голубая дыра" — это общее название для карстовых полостей, которые заполнены водой и находятся ниже уровня моря. Свое название получили из-за впечатляющего контраста глубокой темно-голубой воды и более светлой воды вокруг. Многие голубые дыры образовались во время ледникового периода, когда уровень поверхности воды был ниже на 100—120 метров.