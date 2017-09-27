Британский лоукостер EasyJet сообщил о планах разработать пассажирский самолет, работающий на электрическом аккумуляторе, а не на обычном авиационном двигателе.
Компания планирует использовать этот новый самолет, возможно, уже в ближайшие 10-20 лет на маршрутах малой протяженности.
Пилотную модель будет разрабатывать недавно образованная американская компания Wright Electric, которая уже собрала двухместный самолет с батарейным питанием.
По заявлению компании, новый, большей вместимости, самолет сможет летать на расстояния в 335 миль (540 км), что означает, что его можно будет использовать на таких популярных маршрутах, как Лондон-Париж, Брюссель, Амстердам, Кельн, Глазго и Эдинбург, пишет ВВС.
Впервые о намерении EasyJet участвовать в этом проекте сообщалось в марте 2017 года.
Как заявила исполнительный директор компании Каролин Макколл, теперь она уверена, что такой самолет вместимостью в 220 пассажиров в конце концов полетит.
"У нас с Wright Electric есть общая цель - видеть авиаиндустрию более экоэффективной. Так же как и автоиндустрия, авиаиндустрия будет обращаться к электротехнологиям, чтобы сократить воздействие на окружающую среду", - сказала Макколл.
Wright Electric - новая компания, образованная в США в 2016 году.
Как заявляет ее руководство, поддержка EasyJet означает мощное признание планов компании по разработке новых систем энергонакопления, которые должны быть легче, чем обычные аккумуляторы.
Wright Electric утверждает, что если это удастся сделать, то эта новая технология приведет к дальнейшему сокращению выбросов продуктов сгорания топлива в воздухе и на земле, а также к созданию более тихого авиатранспорта.
По замыслу инженеров Wright Electric, новые батареи будут приводить в действие турбовентилятор авиадвигателя.
В то же время двигатели будут располагаться на крыльях самолета, а не под ними, что придаст новому самолету больше аэродинамики и сократит сопротивление воздуха.
Аккумуляторы при этом будут установлены на самом фюзеляже (корпусе) самолета.
Как отметил в интервью Би-би-си представитель Wright Electric, учитывая, что технология постоянно развивается, пока что предпочтение отдается комбинации литий-ионных и алюминий-воздушных аккумуляторов, которые должны быть в полтора-два раза мощнее существующих версий.
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авторы DW