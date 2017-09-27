Кишиневца задержали по подозрению в краже из авто

Автомобильную кражу раскрыли сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Рышкановка.

По данным правоохранителей, из грузовика пропала сумка и кошелек с деньгами и документами. Злоумышленником оказался 32-летний уроженец столицы. Отмечается, что он часто употребляет алкоголь, наркотические вещества и ранее был судим за аналогичные преступления.

Подозреваемый был задержан на 30 дней. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.