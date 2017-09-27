"Я контуженый! Переклинит - убью!": в Якутске дебошир на борту самолета угрожал полицейским

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета. Инцидент произошел в Якутске.

Как сообщает портал News.Ykt.Ru, ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах, информация о беспорядках на борту поступила от бортпроводника рейса Якутск — Москва (Домодедово).

"Пассажир в состоянии алкогольного опьянения допускает неадекватное поведение, ненормативную лексику в адрес представителей экипажа, нарушая тем самым общественный порядок на борту самолета", — цитирует портал слова бортпроводника.

Капитан воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса.

Дебошир был доставлен в транспортную полицию для дальнейшего разбирательства.

По данному инциденту проводится проверка, пишет ren.tv