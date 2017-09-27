Подростки промышляли кражами велосипедов в столице

Двое 16-летних подростков промышляли кражами велосипедов на Буюканах. Несовершеннолетних, которым удалось завладеть семью транспортными средствами, задержали.

Как выяснилось, они совершали подобные преступления и в других районах города. Воры пользовались невнимательностью жителей, которые оставляли велосипеды без присмотра у магазинов, детских площадок.

Украденное вернули владельцам, а несовершеннолетние находятся на свободе, пока идет следствие.