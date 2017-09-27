Водителя автобуса Одесса-Кишинев поймали на контрабанде телефонов

Таможенники поймали на нарушении закона водителя микроавтобуса, курсирующего по маршруту Одесса-Кишинев. Он пытался ввести в страну контрабандным путем 39 мобильных телефонов.

Телефоны были обнаружены таможенными инспекторами КПП Паланка. Они были спрятаны от глаз проверяющих в ручной клади и предназначались для продажи в Молдове, передает noi.md.

Расследование продолжается в целях определения всех обстоятельств и применения санкций, предусмотренных действующим законодательством.