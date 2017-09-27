Первый в мире секс-круиз отправился в путешествие по Адриатическому морю

Первый в мире морской секс-круиз Desire Cruise отправился в путешествие по Адриатическому морю. Об этом сообщает портал Seatracker.

Эротическое путешествие стартовало в Венеции. Роскошный лайнер Azamara Quest будет заходить в порты Хорватии и Словении, а завершится секс-прогулка в Италии.

Стоит обратить внимание на то, что все билеты на круиз проданы. Стоимость секс-поездки начинается от 3,2 тысячи долларов и заканчивается 11 тысячами.

В процессе отдыха для пассажиров будут организованы эротические вечеринки и другие сексуальные развлечения.

Кроме того, на борту Azamara Quest можно будет находиться полностью обнаженным.