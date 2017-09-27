Экс-премьер Таиланда приговорена к 5 годам

В Таиланде суд заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к 5 годам тюрьмы. Она признана виновной в преступной халатности и попустительству коррупции, сообщает партия Пхыа Тхаи ("Ради Таиланда"), лидером которой в прошлом была Чинават.

Расследование в отношении Чинават велось в связи с нарушениями при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у крестьян в 2013-2014 годах. Под ее руководством закупки велись по ценам, значительно превышавшим рыночные, что привело к ущербу в 14,8 миллиарда долларов.

Точных данных о сегодняшнем местонахождении Чинават нет. В газетах пишут, что она, скорее всего, покинула страну и сейчас скрывается в ОАЭ. По другой версии экс-премьер готовится просить политического убежища в Великобритании, передает Вести.ру.