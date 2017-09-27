У побережья Хорватии туристы сняли на видео гигантский водяной смерч

Отважные морские путешественники у побережья Хорватии не устрашились огромного водяного смерча, сняв его на видео с катера на расстоянии десятка метров.

Ближе подойти на катере к огромной воронке, возникшей в преддверии шторма, они, конечно, не решились. Однако и отплывать подальше не торопились: настолько заворожило их это зрелище.

Причиной таких явлений чаще всего становится высокая влажность вместе с сильным ветром, передает Вести.ру.