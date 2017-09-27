Спецкомиссия проверит данные об ущербе, нанесенном фермерам апрельским снегопадом

Специальная комиссия перепроверит данные об ущербе, нанесенном фермерам апрельским снегопадом, чтобы исключить необоснованные компенсации. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Паря на заседании парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Как передает Инфотаг, он отметил, что в процессе оценки ущерба выявлены случаи, когда фермеры специально или по ошибке предоставляли неверную информацию о повреждении плантаций, посевов и садов.



"Некоторые фермеры пытались воспользоваться ситуацией и получить компенсацию от государства, несмотря на то, что их хозяйства почти не пострадали. Также тяжело было оценить реальный ущерб на первый взгляд, поскольку некоторые культуры способны восстанавливаться и давать урожай", - пояснил замминистра.



По его словам, министерству и комиссии понадобится три недели, чтобы все перепроверить и сравнить первоначальные данные с результатами кампании по уборке урожая. После этого министерство подготовит решение о предоставлении компенсаций и представит его на одобрение кабинету министров.



На заседании прозвучало предложение разработать Регламент по оценке ущерба, чтобы не разрабатывать методологию каждый раз, когда в Молдове случится стихийное бедствие.