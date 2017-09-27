Ford намерен электрифицировать все авто до 2030 года

Компания Ford планирует электрифицировать все модели своих автомобилей до 2030 года, о чем идется в ежегодном отчете компании, с размещенным в нем планом развития на ближайшие 13 лет.

Также компания планирует в ближайшие пять лет выпустить 13 новых моделей с электрическим приводом, передает korrespondent.net.

При этом полностью электрический компактный кроссовер производитель планирует выпустить в 2020 году. По предварительной информации, на одном заряде автомобиль сможет преодолевать до 480 километров.

Для реализации своего амбициозного плана компания также намерена заняться строительством сети станций быстрой зарядки в Европе.