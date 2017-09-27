"Книга Мормона" стала самой дорогой когда-либо проданной рукописью

Основополагающий текст церкви Иисуса Христа святых последних дней вернулся к последователям учения Джозефа Смита за 35 миллионов долларов, сообщает The Guardian.

Книга представляет собой рукописную копию оригинала, написанного самим Джозефом Смитом. Копию за рекордную для рукописей цену церковь Иисуса Христа святых последних дней приобрела у представителей сообщества Христа, основанного ранними мормонами, также почитающими этот текст.

Мормоны появилась в США в XIX веке. Ее последователи верят, что весной 1820 года четырнадцатилетнему мальчику по имени Джозеф Смит явились "Бог Отец и Его Сын Иисус Христос", от которых он узнал, что Церкви, первоначально созданной Иисусом Христом, на Земле больше нет.

Смит решил исправить положение и создал "Церковь Иисуса Христа святых последних дней". Столицей новой религии стал основанный мормонами город Солт-Лейк-Сити. И в какой бы стране мормоны ни жили, они всегда отстаивают интересы США, поскольку свято верят, что Христос после воскресения посещал Америку, и когда Он вновь явится на Землю, новая Святая земля будет на территории нынешних Соединенных Штатов, пишет РИА Новости

Сегодня церковь мормонов — одна из самых богатых в мире. Ее представители активно участвуют в политической жизни и имеют большй вес в американском истеблишменте. Среди наиболее известных современных мормонов — влиятельный республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни, чье состояние оценивается в 200 миллионов долларов, и будущий посол США в России Джон Хантсман с состоянием в миллиард долларов.





