В Харьковской области родители заморили до смерти ребенка

В Новобаварском районе Харьковской области умер трехлетний мальчик, которого систематически избивали и морили голодом родители. Об этом в среду, 27 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Ребенок воспитывался в неблагополучной семье – 30-летнего ранее судимого отца и 26-летней матери, которые позволяли себе избивать ребенка и не кормили его", - сообщили в пресс-службе.

Полуживого мальчика увидела знакомая матери, которая пришла к ней в гости. Уже дома она вызвала скорую помощь. Малыша госпитализировали в состоянии тяжелого физического истощения. Спустя 12 часов малыш скончался в больнице. При осмотре у ребенка обнаружили многочисленные следы насилия и даже сломанные ребенка, которые уже начинали срастаться.

Прокуратура квалифицирует факт смерти мальчика сразу по двум статьям Уголовного кодекса: злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений. В настоящее время полиция и прокуратура проверяют информацию о насилии в семье со стороны отца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, в семье также воспитывается шестилетний мальчик. Его забрали у родителей, сейчас он находится в больнице.