Жительница Италии вышла замуж сама за себя

Жительница Италии устроила праздничную свадебную церемонию со свадебным тортом, подружками невесты и гостями, где вышла замуж сама за себя, сообщает «Би-би-си».

«Я твердо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя. У вас может быть сказка даже без принца», — сказала Лаура Меси, 40-летняя тренер по фитнесу.

Отмечается, что церемония не несет юридической силы, однако ее жест стал признаком развивающейся тенденции «сологамии», сторонники которой говорят о самолюбии и принятии.

Как говорит женщина, идея сольной свадьбы пришла к ней два года назад после окончания 12-летних отношений, пишет gazeta.ru