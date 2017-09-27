Михай Гимпу призывает народ не выходить на референдум

Сегодня, 27 сентября, лидер Либеральной партии заявил на пресс-конференции, что либералы намерены бойкотировать референдум, который должен состояться 19 ноября.

По мнению Михая Гимпу, проведение референдума и два дополнительных дела на имя Дорина Киртоакэ указывают на то, что его дело политическое, передает protv.md.

По мнению Гимпу, это дело связано с тем, что либеральная партия - единственное унионистское политическое формирование.

Лидер либералов считает, что решение ЦИК о проведении референдума незаконно.

Также он добавил, что референдум не может состояться, так как был превышен срок в 45 дней после принятия решения о его проведении.

Гимпу надеется, что бойкотирование референдума позволит сохранить столицу, которая с 2007 года движется в сторону Румынии.

Либерал призвал народ не выходить на референдум.