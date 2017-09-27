"ВКонтакте" изменила дизайн приложения и представила новые функции

Социальная сеть "ВКонтакте" обновила дизайн приложения для платформ iOS и Android. Об этом говорится в официальном блоге компании.

В новой версии мобильного клиента боковой список с разделами соцсети уступил место нижнему меню, включающему в себя вкладки "Новости", "Поиск и рекомендации", "Сообщения" и "Уведомления".

Остальные сервисы вынесены на отдельный экран, который можно вызвать, нажав на кнопку в правом нижнем углу. По словам разработчиков, это позволит переключаться между важными разделами "в одно касание".

Вкладка "Ответы" в обновлённом приложении превратилась в центр уведомлений. Помимо существующих оповещений там теперь можно будет просматривать заявки в друзья, упоминания в беседах, дни рождения других пользователей и новые записи.

"Более того, мы сделали уведомления настраиваемыми и даже обучаемыми. Например, можно выбрать в настройках, чтобы вам приходили оповещения о лайках только от важных людей, и наши алгоритмы научатся понимать, какие лайки для вас самые значимые", — отмечает Михаил Болдов, руководитель мобильных продуктов "ВКонтакте".

Также в приложении появился новый сервис рекомендаций. Он работает на основе алгоритма "Прометей", который будет подбирать публикации согласно предпочтениям пользователя, пишет life.ru.