Павел Филип потребовал очиcтить парк "Штефан чел Маре" от торговых палаток и киосков

Премьер-министр Павел Филип потребовал, чтобы ответственные учреждения приняли меры по очищению общественного парка "Штефан чел Маре" от торговых палаток и киосков.

По мнению Павла Филипа, торговые точки разрушают центральный парк, передает realitatea.md.

Премьер заявил, что из-за множества палаток, киосков и мест развлечения для детей практически разрушена Аллея классиков. Филип считает, что подобным заведениям там не место, так как это ведет к разрушению всего парка.

Глава правительства обратился к министру Монике Бабук, национальному инспекторату полиции, ANSA, налоговой службе, центру общественного здоровья с призывом принять решительные меры по защите парка. Он предложил проверить наличие авторизаций и соблюдения законодательства при продаже продуктов питания.

Павел Филип добавил, что обратился также и к и.о. мэра столицы Нистору Грозаву, чтобы тот принял необходимые меры, сообщает point.md.