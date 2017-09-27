Молдаване, работающие в Германии, получат пособия в случае травм на производстве

Граждане Республики Молдова, которые работают в Германии, получат пенсии и пособия по ограничению возможностей в случае несчастных случаев на производстве или профессиональных болезней, согласно Административному соглашению, который будет обсуждаться Национальной кассой социального страхования (НКСС) и Центром страхования от несчастных случаев за рубежом Германии

Переговоры по Соглашению пройдут с целью реализации Соглашения о социальном обеспечении между Молдовой и Германией от 12 января 2017 года.

Документ устанавливает компетентные учреждения договаривающихся стран, и способ их сотрудничества с точки зрения несчастных случаев на производстве, профессиональных болезней, проведения медицинского освидетельствования для установления права на получение пособий, а также на обмен статистическими данными и информациями, которые происходят путем выдачи разных формуляров-сертификатов, сообщает МОЛДПРЕС.

До настоящего времени Республика Молдова заключила соглашения о социальном обеспечении с 13 государствами-членами ЕС и, 11 соглашений об осуществлении, которые были успешно реализованы, отмечает НКСС.