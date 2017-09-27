ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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