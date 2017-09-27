Правительство одобрило Регламент о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции

Иностранный гражданин, который внесет 100 тыс. евро в Фонд публичных инвестиций или инвестирует сумму в размере 250 тыс. евро в стратегические сектора, установленные правительством, сможет получить гражданство Республики Молдова. Таковы положения одобренного сегодня на заседании правительства Регламента о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции.

Согласно документу областями стратегического развития Республики Молдова являются развитие сектора недвижимости путем приобретения и обладания на праве собственности на срок не менее 60 месяцев, или приобретение и обладание на праве собственности несколькими объектами недвижимости, общая рыночная стоимость которых не менее 250 тыс.евро.

Еще одной приоритетной областью является развитие финансового публичного сектора. Соискатель может приобрести и обладать на правах собственности специально эмитированными для этой цели государственными ценными бумагами на срок не менее 60 месяцев.

Иностранный гражданин, или лицо без гражданства должно иметь положительную экономическую и финансовую репутацию, и не представлять угрозы для правопорядка, государственной безопасности, и не быть замешанным в отмывании денег или финансировании терроризма.

Регламентом также предусмотрено, что в подтверждение своей положительной экономической и финансовой репутации соискатель должен будет предоставить Комиссии по рассмотрению дел о получении гражданства посредством участия в инвестиционной программе в Республике Молдова пакет из 13 документов.

Комиссия обратится в НЦБК, Министерство внутренних дел и в Службу информации и безопасности за подтверждением того, что соискатель не представляет угрозы для правопорядка и безопасности государства. Также Комиссия будет осуществлять мониторинг инвестиционной деятельности соискателя в течение пяти лет, сообщает МОЛДПРЕС