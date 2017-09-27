Ди Каприо сыграет президента США в фильме Скорсезе

Американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет 26-го президента США Теодора Рузвельта в новом фильме Мартина Скорсезе, передает Deadline Hollywood.

Обязанности продюсеров ленты на себя возьмут сам актер, а также режиссер Мартин Скорсезе и продюсер Чак Пачеко, пишет korrespondent.net

Сценарий к фильму пишет Скотт Блум. В настоящее время дата старта съемок не сообщается.

Известно, что до этого Леонардо Ди Каприо уже сотрудничал неоднократно со Скорзезе, снявшись в нескольких его фильмах, среди которых "Банды Нью-Йорка", "Отступники", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит".