Грабители в масках угнали фуру с семечками в Украине

В Петриковке Днепропетровской области на водителя фуры напали мужчины в масках и избили, после чего завладели автомобилем и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Так, по словам пострадавшего, на трассе его догнал легковой автомобиль и из окна мужчина прокричал о том, что у грузовика повреждено колесо. Когда водитель остановился, на него напали мужчины в масках и стали избивать.

Жертве удалось вырваться и убежать в поле, а злоумышленники сели в Камаз и скрылись. По предварительным подсчетам, только стоимость похищенного груза составляла около 300 тысяч гривен, пишет korrespondent.net

Правоохранители заметили похожий по приметам автомобиль в районе промзоны по улице Днепростроевской. По требованию сотрудников полиции остановиться, водитель съехал с трассы и выпрыгнул из кабины. Однако, полицейским удалось догнать и задержать 2-х человек, один из которых оказался ранее судим за совершение разбойного нападения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.