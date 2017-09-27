Россия заявила о ликвидации всего химоружия

В среду в России был уничтожен последний химический боеприпас. Распоряжение об этом отдал президент РФ Владимир Путин, который в режиме телемоста связался с Удмуртией, где проводились работы по уничтожению.

Таким образом, по состоянию на 27 сентября в России уничтожены все запасы химического орудия - это 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ или 100% имевшихся запасов, сообщает korrespondent.net

Напомним, в 1993 году в Женеве была открыта для подписания "Конвенция о запрещении химического оружия". К ней присоединилось большинство стран мира, хотя изначально документ составлялся для двух государств с самыми большими запасами отравляющих веществ - США и Россию. На тот момент эти две страны владели 99 процентами мировых запасов химического оружия.

Конвенция, под действие которой не подпадает химическое оружие нелетального воздействия, вступила в силу в 1997 году. После этого шесть стран - Албания, Индия, Ливия, Россия, США и государство, отказавшееся от упоминания в официальных документах, - объявили о наличии у них 70 тысяч тонн отравляющих веществ. Программы утилизации химоружия стартовали в конце 1990-х годов.