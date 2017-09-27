Назван популярнейший город мира среди туристов

Эксперты компании MasterCard установили наиболее популярный среди туристов город мира в 2016 году, передает Лента.ру. Лидером рейтинга оказалась столица Таиланда Бангкок.

Проанализировав информацию о зарубежных гостях по 132 крупнейшим городам мира специалисты выяснили, что Бангкок оказался самым посещаемым с показателем в 19,41 миллионов человек.

На второй позиции идет Лондон, показатель которого составил 19,06 миллионов человек. А замкнул первую тройку Париж с 16,45 миллионами гостей.

Также в список самых популярных городов среди туристов вошли Дубай, Сингапур, Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул, сообщает korrespondent.net