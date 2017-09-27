Подробности дела председателя Дубоссарского района Григория Поличинского

Председателя Дубоссарского района Григория Поличинского задержали на 72 часа. Его взяли под стражу накануне вечером в Кишиневском международном аэропорту, когда он возвращался в Молдову после отдыха в Турции. Поличинский проходит по уголовному делу об извлечении выгоды из влияния.

По данным прокуроров, в 2014-2016 годах чиновник без решения районного совета Дубоссар направил на учёбу за границу несколько человек. Это обошлось местному бюджету в 83 тысячи леев.

Кроме того, Поличинский незаконно утвердил список подчинённых, получивших доступ к секретной документации. Также председатель Дубоссарского района допустил нарушения при заключении контракта с частной фирмой на сумму 440 тысяч леев.

Помимо этого, было установлено, что чиновник незаконно повысил зарплаты себе и зампредседателю района. После задержания прокуроры провели обыски по месту жительства и в кабинете Поличинского.



В защиту чиновника сегодня выступили районные советники и несколько мэров Дубосаррского района. Они осудили действия правоохранителей и заявили, что предъявленные Поличинскому обвинения не обоснованы. Советники отметили, что председатель использовал 83 тысячи евро с одобрения райсовета.



"Районный совет уполномочил председателя подписать распоряжения о командировочных. Не было нужды каждый раз собираться и тратить общественные деньги для созыва заседаний, поэтому совет решил прибегнуть к этой процедуре", - сказал секретарь райсовета Дубэсарь Сергей Григорьев.



Советники также заявили, что и повышение зарплат было обоснованным. Поскольку ещё в 2006 году правительство постановило, что райсовет Дубоссар будет управлять и Григориополем. Местные чиновники считают, что задержание Поличинского может привести к дестабилизации ситуации в районе.

Высказались в защиту председателя также коммунисты и социалисты. Они потребовали освобождения Поличинского и прекращения уголовного преследования.

По их мнению, его задержание является акцией запугивания местных властей перед парламентскими выборами.



Ранее Поличинский уже являлся фигурантом нескольких уголовных дел.

ак, в 2011 году он проходил по делу о халатном управлении общественными средствами. По данным следствия, Поличинский в нарушение установленных норм трудоустроил дополнительно 50 человек, растратив, таким образом, не по назначению более миллиона 200 тысяч леев.



А в 2014 году чиновник назначил свою дочь главным юристконсультом районного совета. Тогда он заявил, что это не является нарушением законодательства.



Григорий Поличинский возглавляет Дубоссарский район с 2003 года.





