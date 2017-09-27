Найден способ поселить людей на Луне и Марсе

Первые колонисты, что отправятся обживать Марс или Луну, могут обосноваться в подземных пещерах, образовавшихся в результате вулканической активности.

Пещеры, именуемые лавовыми трубками, получаются при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Верхние слои лавы остывают быстрее и превращаются в плотную корку, которая создает тепловую изоляцию для внутренних слоев. По мере дальнейшего остывания толщина корки увеличивается, лава со временем иссякает, а трубка остается, образуя подземный канал.

Геологи и геофизики из Падуанского университета и Университета Болоньи полагают, что могут помочь Европейскому космическому агентству осуществить мечту о колонизации миров за пределами Земли и, может быть, Солнечной системы.

По мнению ученых, лавовые трубки могут послужить естественным укрытием для человеческих поселений от радиации и метеоритных бомбардировок, передает The Daily Mail.

Две команды исследователей работали над этой теорией, изучая лавовые трубки на острове Лансароте (Испания), на Гавайях, в Исландии, Австралии, на Сицилии и Галапагосах.

Иные лавовые каналы могут достигать 65 км в длину, что вполне удобно для размещения колонизаторских баз. Такие же пещеры существуют на Луне и на Марсе. При помощи электронного моделирования специалисты убедились, что такие укрытия способны защитить людей от падений метеоритов и внешних неблагоприятных погодных условий.

Доктор Риккардо Роззобон из Падуанского университета отметил, что гравитация имеет большое влияние на размер лавовых трубок. Если на Земле их диаметр может достигать 20 м, то на Марсе — 250 м. На Луне такие каналы имеют высоту в 1 км и простираются на сотни километров в длину.

Эксперты надеются, что исследование поможет ЕКА реализовать мечту о строительстве лунной базы в 2030 году и поселить на земном спутнике тысячи колонистов к 2050 году, пишет moya-planeta.ru