ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

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