Национальный Банк принял решение сохранить базисную ставку

В Национальном банке Молдовы рассказали, какое решение было принято на внутреннем финансовом рынке республики

Исполнительный комитет Национального банка Республики Молдова (НБМ) принял решение сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне 7,5% годовых, сообщается на официальном сайте НБМ.

Остались неизменными и ставки по кредитам overnight — 10,5% и по депозитам overnight — 4,5%.



Также Нацбанк решил сохранить норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

В августе 2017 года объем новых кредитов увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а новых привлеченных депозитов снизился на 26,2%.

Данное решение, как сообщили в Нацбанке, направлено на создание условий, способные вернуть и удерживать уровень инфляции около целевого показателя в 5% на среднесрочный период с возможным отклонением ±1,5 процентного пункта.

В течение 2017 года регулятор неоднократно повышал ставки по своим операциям. В первый раз это произошло в январе прошлого года, когда базисная ставка рефинансирования была увеличена до 8,5% годовых. В феврале этот показатель достиг 13,5%. После непродолжительного "затишья", в мае, регулятор повысил базисную ставку рефинансирования до 14,5%, в июне — до 15,5%, в июле — до 17,5%, а в августе — 19,5%. После чего НБМ удерживал установленный показатель.

В дальнейшем некоторое время Нацбанк удерживал установленный показатель. По итогам февраля 2016 года Нацбанк впервые понизил базисную ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 19%. Затем регулятор продолжил "приоткрывать подачу кислорода", таким образом, в июне этот показатель достиг 10% годовых.

На протяжении нескольких месяцев Нацбанк не вносил корректировки, а в октябре понизил этот показатель до 9%. На таких позициях регулятор перешел и в 2017 год. Ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики, не менялась и оставалась на уровне 9% вплоть до июня. После чего начал "ослабевать гайки", пишет ru.sputnik.md



